Ligue 1: l’international algérien Andy Delort attendu de pied ferme à Montpellier

Nice se déplace à Montpellier samedi 12 mars, où les supporters devraient réserver un accueil très particulier à Andy Delort, ancienne idole de La Paillade dont le départ l'été dernier a été très mal vécu dans l'Hérault.

Cette semaine, le préfet de l’Hérault a carrément interdit aux fans niçois de se rendre à la Mosson, une interdiction justifiée entre autres par le « départ surprise » de Delort, « pas accepté » selon lui par les ultras montpelliérains, qui n'auraient « pas pardonné cette défection de dernière minute de ce natif de l'Hérault ».

« Il aura l'accueil qu'il doit avoir »

Perplexe, l'entraîneur niçois Christophe Galtier a réagi : « J'ose espérer que ce n'est pas la seule raison de cette interdiction. C'est quoi la prochaine étape? Qu'on ne puisse pas faire jouer un garçon qui passe d'un club à un autre? C'est vraiment dommage. »

« Je lui ai dit de ne pas s'entraîner », a-t-il ainsi plaisanté cette semaine devant la presse. « Il n'y a rien de particulier par rapport à son retour. Il aura l'accueil qu'il doit avoir, ce n'est ni le premier, ni le dernier à retourner dans son ancien club. Il est armé sur le plan mental, il n'y a pas d'émotion », a ensuite repris Galtier.

Surtout, l'entraîneur niçois, lancé vers une fin de saison pleine d'enjeux pour son club, deuxième en L1 et finaliste de la Coupe de France, compte sur la forme de son attaquant, de nouveau décisif après une période un peu terne, comme en témoigne le but magnifique inscrit en fin de match samedi dernier pour battre le Paris SG dans les dernières minutes, grâce à une reprise de volée placée sous la lucarne du Costaricien Keylor Navas (1-0). « Quand on a un tel attaquant sur le banc, il ne faut pas s'en priver », a ainsi expliqué l'entraîneur qui peut choisir entre Delort, Dolberg et Gouiri pour former son duo d'attaque.

« Dans la surface, il fait mal à l'adversaire »

Le gardien niçois Walter Benitez, confirme pour sa part que Delort est en forme et pas plus affolé que ça à l'idée de se frotter aux sifflets de la Mosson, où Nice ne brille que rarement, avec deux succès seulement, en 1995 et 2016. « Je le trouve bien. Il a beaucoup d'expérience et sait à quoi s'attendre à Montpellier. Il veut gagner. Andy est dangereux. Dans la surface, il fait mal à l'adversaire », a déclaré l'Argentin.

Reste qu'avec ou sans Delort, Nice doit surtout profiter de la mauvaise passe que traverse Montpellier, battu quatre fois lors des cinq dernières journées, pour faire fructifier le succès obtenu contre Paris. Et pour les joueurs héraultais aussi, désormais seulement 11es du classement, la question Delort est accessoire. « L'événement majeur, c'est la réception de Nice, ce n'est pas le retour d'Andy », a tranché l'entraîneur Olivier Dall'Oglio. Et d’ajouter : « Andy Delort titulaire? C’est le cadet de mes soucis (rires). Si ce n’est pas lui, c’est Dolberg, ou Gouiri, ou Kluivert, donc non non… Cela fera plaisir de revoir Andy parce que c’est un très bon garçon, il a fait de bonnes choses pour Montpellier, mais j’ai d’autres soucis et je laisse celui-ci à Christophe Galtier ».

Cette saison, Delort, qui a mis sa carrière internationale entre parenthèses, a inscrit 9 buts en Ligue 1 et fait 2 passes décisives. Il a été titularisé à quinze reprises, et est le deuxième attaquant le plus utilisé cette année, derrière Amine Gouiri (23 titularisations).

