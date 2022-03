Ligue des champions CAF: le Wydad et Petro de Luanda premiers qualifiés pour les quarts de finale

Les fans du Wydad Casablanca, ici le 21 octobre 2017. AP - Mosa'ab Elshamy

La 4e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions CAF, jouée vendredi 11 et samedi 12 mars, a vu le suspense s'envoler dans le groupe D. Après la victoire des Marocains du Wydad sur le terrain de Zamalek vendredi (0-1), les Angolais de Petro de Luanda ont nettement battu leurs compatriotes de Sagrada Esperança samedi (3-0). Petro, 10 points, et le Wydad, 9 points, sont qualifiés pour les quarts de finale. Dans le groupe A, le Mamelodi Sundowns est quasiment qualifié après son succès contre Al-Ahly (1-0), tandis que Al-Hilal a battu Al-Merreikh (1-0). Dans le groupe B, le Raja reste leader malgré son premier revers de la compétition à Horoya (2-1). L'ES Sétif a dominé AmaZulu de son côté (2-0). Enfin, dans le groupe C, l'Espérance de Tunis et le CR Belouizdad restent à égalité en tête après leur victoire respective face à l'Etoile du Sahel (2-0) et contre le Jwaneng Galaxy (4-1). La qualification est proche pour ces deux équipes.