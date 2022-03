Pierre-Émerick Aubameyang, retour au plus haut niveau

Après la victoire du FC Barcelone face à Osasuna (4-0) dimanche 13 mars, le coach Xavi a été dithyrambique concernant Pierre-Émerick Aubameyang. Depuis qu'il a quitté Arsenal lors du dernier mercato d'hiver, l’international gabonais a retrouvé de sa superbe avec Barcelone.

Publicité Lire la suite

« Un superbe cadeau tombé du ciel ». Voilà comment Xavi, entraîneur du FC Barcelone qualifie la venue de Pierre-Émerick Aubameyang. Plus vraiment en odeur de sainteté du côté d'Arsenal, l’international gabonais a forcé son départ à Barcelone lors du mercato hivernal. « Il s'est rapidement adapté aux besoins de l'équipe et aux circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. Il trouve des ouvertures en profondeur. Il peut créer des occasions, il marque des buts, il travaille dur pour l'équipe. Il met les défenseurs centraux et le gardien de but à l'épreuve », a raconté le coach du Barça dimanche 13 mars après la victoire face à Osasuna (4-1).

« C'est un privilège de le diriger »

À cette occasion, Pierre-Émerick Aubameyang a inscrit un nouveau but, son sixième, toutes compétitions confondues, après seulement neuf matches disputés. En championnat, il en est à 5 buts en 6 matches et seuls Eto’o et Zlatan Ibrahimovic ont fait mieux que lui avec 5 buts en 5 matches. En février face à Valence, Aubameyang avait inscrit son premier triplé avec les Catalans.

« C'est un privilège de le diriger et nous savons qu'il peut donner beaucoup de buts à l'équipe. Je suis très heureux pour lui individuellement, car il est un exemple à suivre à l'entraînement et pour tout le monde dans cette équipe », a indiqué également Xavi. « J'espère qu'il continuera à nous aider comme ça parce que c'est un grand joueur et l'avoir dans l'équipe après un transfert gratuit est un cadeau. Il travaille très bien, il est venu ici en ayant besoin de minutes, mais il les obtient maintenant », déclarait dernièrement Sergio Busquets au micro de Movistar +. Sous contrat jusqu'en juin 2025, Aubameyang fêtera ses 33 ans, en juin prochain.

Et la sélection ?

Aubameyang avait mené Arsenal à son dernier trophée en date, la Coupe d'Angleterre 2020, en inscrivant un doublé en demi-finales et en finale. Depuis sa prolongation de contrat de trois ans, qui avait fait de lui l'un des joueurs les mieux payés de la Premier League, ses statistiques s’étaient effondrées. Désormais, le voilà redevenu le buteur que tout le monde attendait du côté de Barcelone. Et la sélection ?

Interrogé par beIN Sports sur son retour en sélection, Pierre-Émerick Aubameyang a récemment révélé que « pour l’instant, c’est en stand-by». Lors de la dernière CAN au Cameroun, Aubameyang n’avait pas joué. Officiellement renvoyé vers son club pour des « complications cardiaques provoquées par une infection au Covid-19 », Pierre-Émerick Aubameyang avait été accusé de s’être mal comporté avec la sélection. « Cela a été une période compliquée et je pense que tout s’est enchaîné en termes de complications pour ma part. Pour l’instant, il n’y a pas de match. Ensuite, je pense que je vais faire le point avec mon coach (Patrice Neveu, ndlr) et voir ce qui est le plus important et la bonne décision à prendre pour l’avenir », a-t-il expliqué.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne