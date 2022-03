Coupe du monde 2022: les 28 Aigles de Tunisie face à ceux du Mali

Jalel Kadri, le nouveau sélectionneur de l’équipe de Tunisie, a dévoilé une liste de 28 joueurs pour affronter le Mali, en barrages d’accès à la Coupe du monde 2022, les 25 et 29 mars. Un groupe tunisien peu renouvelé par rapport à la CAN 2021.

L’équipe du Mali fera face à des visages connus en qualifications pour la Coupe du monde 2022. Les Maliens vont en effet retrouver une équipe de Tunisie peu renouvelée, deux mois après l’avoir battu 1-0 au premier tour de la dernière Coupe d’Afrique des nations (CAN 2021) et d’un match marqué par l’arbitrage de Janny Sikazwe.

Retours de Mouez Hassen et Ferkani Sassi

Jalel Kadri, qui a succédé à Mondher Kebaier au poste de sélectionneur après la CAN 2021, a appelé les quatre cinquièmes des joueurs qui étaient présents au Cameroun. Les cadres habituels sont dans sa liste, dont Youssef Msakni et Wahbi Khazri. On note toutefois les retours du gardien Mouez Hassen et du milieu Ferjani Sassi, absents de la dernière Coupe d’Afrique.

Eliminée en quarts de finale de la CAN 2021, la Tunisie joue gros, les 25 et 29 mars face aux Maliens : une deuxième participation de suite au Mondial, une sixième au total. Les Maliens, eux, n’ont jamais disputé de Coupe du monde.

