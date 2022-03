Coupe du monde 2022: Wassou Goué, un Lionceau dans la tanière du Cameroun

Portrait

Wassou Goué est l’invité surprise sélectionné en équipe du Cameroun pour la double confrontation face à l’Algérie, en qualifications pour la Coupe du monde 2022. Cet attaquant de 18 ans, pensionnaire du Coton Sport Garoua espère marcher sur les traces du capitaine des Lions Indomptables, Vincent Aboubakar.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Yaoundé, Joël Wadem

Rigobert Song, le sélectionneur des Lions a rendu public ce mercredi la liste des 27 joueurs qui affronteront l’Algérie en aller et retour pour les barrages de la Coupe du monde 2022. Dans cette liste, on retrouve un seul joueur évoluant dans le championnat camerounais de première division. Il s’agit du jeune Wassou Goué, âgé seulement de 18 ans.

Wassou Goué, qui a intégré le centre de formation de Coton Sport de Garoua en 2019 avant de rejoindre ce club qui a remporté 16 championnats nationaux et 6 Coupes du Cameroun, ne semble pas surpris de sa sélection en équipe nationale. « Quand j’ai commencé à jouer au football, c’était l’un de mes objectifs, de jouer pour mon pays, porter le vert, rouge et jaune, défendre le drapeau du Cameroun, assure-t-il au micro de Joël Wadem. J’ai travaillé, j’ai prié. Je savais que je pouvais aller jouer avec les grands frères ».

En sélection avec son idole, Vincent Aboubakar

Cet attaquant qui n’a disputé avec Coton Sport de Garoua que les trois dernières rencontres de la Coupe de la Confédération, a désormais le regard rivé sur la double confrontation qui opposera les Lions indomptables aux Fennecs de l’Algérie, les 25 et 29 mars prochain. « On va jouer contre l’Algérie et ça ne peut être que difficile. On va faire de notre mieux pour se qualifier pour le Qatar », promet le jeune footballeur.

Pour prendre ses marques au sein des Lions indomptables, il pourra compter sur son idole, Vincent Aboubakar, capitaine de la sélection et originaire comme lui, de Garoua. « J’ai déjà partagé quelques séances d’entraînement avec lui, raconte Wassou Goué. J’aimerais aussi finir meilleur buteur d’une CAN, comme il l’a fait, afin de faire avancer le pays ».

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne