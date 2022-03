Football: la liste de la Côte d'Ivoire contre la France, sans Seko Fofana

Nicolas PÉPÉ (Côte d’Ivoire) buteur face à l'Algérie, lors de la CAN 2022.

La Côte d'Ivoire disputera un match amical contre l'équipe de France le 25 mars, à l'Orange Vélodrome de Marseille. Patrice Beaumelle, sélectionneur des Éléphants, a dévoilé la liste des 25 éléments convoqués pour cette rencontre.

À Marseille, on retrouvera les cadres habituels, notamment Sébastien Haller, Franck Kessié, Nicolas Pépé, Serge Aurier, Eric Bailly, Max-Alain Gradel, ou encore Wilfried Zaha. Trois nouveaux joueurs font leur apparition : Mohamed Koné (20 ans), 3e gardien du Havre, le latéral gauche de l’AC Ajaccio Ismaël Diallo (25 ans), et le milieu de terrain du Betis Séville Paul Akouokou (24 ans).

Absent ces derniers mois afin de se concentrer sur le RC Lens, Seko Fofana n’est pas dans la liste. « Il a toujours fait partie de toutes mes pré-listes. Il nous a manqué durant cette CAN », avait pourtant reconnu récemment le technicien français dans l’émission « Talents d’Afrique » sur Canal+ Afrique. Et d’expliquer : « Seko Fofana m’a dit ceci : "Je veux finir ma saison avec Lens mais je veux venir. Quand je vais venir (en sélection), je vais me battre pour être titulaire. Si je ne le suis pas, c’est qu’il y a meilleur". » Le temps du retour n'est visiblement pas d'actualité.

Gervinho, toujours blessé, n’est pas dans la liste. Le gardien titulaire Sylvain Gbohouo est toujours suspendu pour dopage. Autres absences : Wilfried Kanon, Jean-Daniel Akpa Akpro, Yohan Boli, ou encore Amad Diallo.

Après la rencontre face aux Bleus, les Éléphants, qui ont été éliminés en 8e de finale de la dernière CAN au Cameroun par l’Égypte, et qui ne sont pas qualifiés pour les barrages de la Coupe du monde 2022, affronteront toujours en amical l’Angleterre le 29 mars, à Wembley.

La liste

Gardiens : Badra Ali Sangaré (JDR Stars), Abdoul Karim Cissé (ASEC), Mohamed Koné (Le Havre)

Défenseurs : Serge Aurier (Villarreal), Wilfried Singo (Torino), Eric Bailly (Manchester United), Willy Bolly (Wolverhampton), Odilon Kossounou (Bayer Leverkusen), Emmanuel Agbadou (Eupen), Ismaël Chester Diallo (Ajaccio), Hassane Kamara (Watford), Ghislain Konan (Reims)

Milieux : Jean-Michael Seri (Fulham), Ibrahim Sangaré (PSV), Paul Edgard Akouokou (Betis), Franck Kessié (AC Milan)

Attaquants : Jérémie Boga (Atalanta), Max-Alain Gradel (Sivasspor), Wilfried Zaha (Crystal Palace), Hamed Junior Traoré (Sassuolo), Jean-Evrard Kouassi (Trabzonspor), Nicolas Pépé (Arsenal), Sébastien Haller (Ajax), Maxwel Cornet (Burnley), Christian Kouamé (Anderlecht)

