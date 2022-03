Mondial 2022: la liste du Sénégal pour les barrages face à l'Égypte

Il s’agit de la première liste d’Aliou Cissé en 2022, après son retour triomphant de la CAN. Le Sénégal va affronter l'Égypte, pour une place au Mondial 2022 au Qatar.

Le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé, a dévoilé vendredi 18 mars sa liste de 26 joueurs retenus pour affronter l’Égypte de Mohamed Salah en barrages de la Coupe du monde 2022 les 25 et 29 mars prochains. Le match retour aura lieu dans la nouvelle ville de Diamniadio, près de Dakar.

On retrouve les champions d’Afrique Sadio Mané, Édouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Ismaïla Sarr ou encore Idrissa Gueye. Présents durant le sacre au Cameroun, quatre joueurs sont absents. Il s’agit des gardiens Alfred Gomis et Seny Dieng, ainsi qu’Ibrahima Mbaye et Joseph Lopy.

Gardiens : Édouard Mendy – Chelsea / Alioune Badara Faty – Casa Sport / Bingourou Camara – Sporting Charleroi

Défenseurs : Bouna Sarr – Bayern Munich / Kalidou Koulibaly – Naple Abdou Diallo – PSG / Saliou Ciss – AS Nancy-Lorraine / Pape Abou Cissé – Olympiakos / Fode-Ballo Touré – AC Milan / Youssouf Sabaly – Betis Séville / Abdoulaye Seck -Antwerp

Milieux : Gana Gueye – PSG / Nampalys Mendy – Leicester / Cheikhou Kouyate – Crystal Palace / Pape Matar Sarr – FC Metz / Moustapha Name – Paris FC / Loum Ndiaye – Porto FC / Pape Gueye – Marseille

Attaquants : Ismaila Sarr – Watford / Sadio Mané – Liverpool / Famara DIEDHIOU – Alanyaspor / Bamba Dieng – Marseille / Keita Balde Diao – Cagliari / Habib Diallo – Strasbourg / Mame Baba Thiam - Kayserispor

