Ligue des champions CAF: il ne manque plus qu'un quart-de-finaliste

Les supporters du Raja Casablanca lors d'un match amical contre l'AS Rome disputé au Stade olympique de Rome, le 14 août 2021. AP - Andrew Medichini

Texte par : RFI Suivre 1 mn

La 5e et avant-dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des champions CAF a permis de lever presque tout le suspense. Après le Wydad et Petro de Luanda (groupe D) les 11 et 12 mars, on connaît les quatre qualifiés des groupes B et C. Dans le groupe B, le Raja Casablanca est en tête avec 12 points après sa victoire 2-0 à AmaZulu le 18 mars. L'ES Sétif, qui a battu le même jour Horoya 3-2, suit avec 9 points. Dans le groupe C, l'Espérance de Tunis est leader avec 11 points suite à son succès net contre le Jwaneng Galaxy (3-0) samedi 19 mars. Même nombre de points pour le deuxième, le CR Belouizdad, vainqueur samedi de l'Étoile du Sahel (2-0). Les quatre clubs en tête sont qualifiés. Dans le groupe A, ça passe pour le Mamelodi Sundowns (13 points), qui a battu Al Hilal samedi (4-2). Al Ahly est deuxième (7 points) mais pas encore qualifié après sa victoire contre Al Merreikh (3-1). C'est le dernier groupe où le suspense n'est pas levé.