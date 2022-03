Serie A: le Nigérian Victor Osimhen en grande forme avec Naples

L'attaquant nigérian Victor Osimhen, auteur d'un doublé avec Naples contre l'Udinese, le 19 mars 2022. REUTERS - CIRO DE LUCA

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le SSC Napoli est plus que jamais engagé dans la lutte pour le titre en Italie après sa victoire acquise contre l'Udinese, samedi 19 mars dans le cadre de la 30e journée de Serie A. Les Napolitains l'ont emporté grâce à Victor Osimhen (2-1), auteur d'un deuxième doublé consécutif après celui inscrit la semaine dernière contre le Hellas Vérone (2-1). L'ancien Lillois en est à 11 buts dans cette saison où il a été absent presque deux mois à cause d'une fracture de la pommette (d'où le masque qu'il porte toujours). En 2020-2021, Victor Osimhen avait déjà inscrit 10 buts : l'institut Opta spécialisé dans les statistiques indique qu'il est le premier Nigérian a marqué au moins 10 buts sur deux saisons de Serie A, et le quatrième africain après le Libérien George Weah (AC Milan), le Camerounais Samuel Eto'o (Inter Milan) et l'Egyptien Mohamed Salah (AS Rome). Au classement, Naples est provisoirement deuxième avec 63 points, autant que l'AC Milan, le leader.