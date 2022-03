CAN 2023 : le Tchad et Djibouti mal partis en qualifications

© Courtesy of CAF

L’équipe du Tchad s’est inclinée 1-0 face à celle de Gambie en tour préliminaire aller des qualifications pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN 2023). Djibouti, battu 4-2 à domicile par le Soudan du Sud, est également mal parti durant ces éliminatoires pour la CAN 2023.

L’équipe du Tchad va-t-elle quitter prématurément les qualifications de la CAN 2023, après avoir déclaré forfait en 2017, été exclue pour 2019, et disqualifiée pour 2021 ? Les Sao ont en tout cas concédé une défaite fâcheuse à Yaoundé, ce 23 mars 2022, en tour préliminaire aller des éliminatoires pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN 2023).

Les Tchadiens, qui disputaient leur match « à domicile » au Cameroun, se sont inclinés 1-0 face à la Gambie, sur une frappe croisée de Steve Trawally, en fin de rencontre. Un résultat qui les met dans une position inconfortable avant le match retour, délocalisé lui aussi, à Agadir au Maroc, le 29 mars.

Djibouti largement battu

Les Djiboutiens ont effectué une opération encore moins avantageuse, ce mercredi, face aux Soudanais du Sud. Ils ont perdu 4-2 leur première rencontre, disputée à Borg El Arab en Egypte. Le deuxième acte, toujours faute de stade aux normes internationales, se disputera à Entebbe en Ouganda, plutôt qu’à Juba, le 27 mars.

La Somalie aussi a nettement perdu son premier match de qualifications pour la CAN 2023. Le score : 3-0 pour Eswatini, à Dar es Salaam (Tanzanie). Plus serré, les Seychelles et le Lesotho se sont neutralisés 0-0, à Côte d’Or, à Maurice.

Maurice qui défie justement les Seychelles, le 24 mars, dans ce même complexe rutilant, futur théâtre des Championnats d’Afrique d’athlétisme.

A noter enfin que le Botswana avait obtenu son billet direct pour le prochain tour de ces éliminatoires, suite au forfait de l’Erythrée.

