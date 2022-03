Barrages Mondial 2022: Égypte-Sénégal, une revanche de la finale de la CAN très attendue

L'Égypte reçoit le Sénégal dans la première manche des matches de qualifications pour la Coupe du monde 2022 ce vendredi 25 mars à 19H30 TU, avec un duel Salah-Mané en perspective.

Les Pharaons seront revanchards au stade du Caire. La défaite des coéquipiers de Mohamed Salah en finale de la CAN 2022 (0-0, 2 t.a.b. à 4) du 6 février est encore dans les esprits, mais l'Égypte devra batailler si elle veut s'offrir une place au Qatar. De ce duel de géants du foot africain, seule une sélection pourra se qualifier pour le Mondial 2022.

Dès le retour au vestiaire après leur défaite en finale de la CAN, Mohamed Salah, leader de la sélection, avait promis à ses coéquipiers abattus: « Nous aurons notre revanche sur eux » Une scène filmée par une télévision égyptienne qu'il leur faudra confirmer, alors que le pays tout entier demande sa place au Mondial.

La pression est énorme sur les Pharaons, mais le sélectionneur égyptien Carlos Queiroz pourra s'appuyer sur des joueurs de qualité, à l'image de Mohamed Salah, attaquant star de Liverpool et de la sélection. « Salah est un des meilleurs joueurs du monde, nous voulons qu'il nous emmène à la Coupe du monde », lançait après la défaite du 6 février l'adjoint du sélectionneur, Diaa al-Sayed.

Il y aura aussi les « nouveaux », ceux qui ont disputé leur première CAN comme l'ailier Omar Marmoush, le défenseur central Mohamed Abdelmonem, qui a pallié l'absence d'Ahmed Hegazy, blessé, ou encore le latéral Omar Kamal, suspendu pour la finale.

Le portier Mohamed Abou Gabal, dit Gabaski, sera également présent. Le gardien de but du Zamalek, révélation de la CAN 2022, avait été impérial lors de l'aventure camerounaise, se montrant décisif lors des tirs au but en 8e face à la Côte d'Ivoire (0-0, 5 t.a.b à 4) et le Cameroun en demi-finale (0-0, 3 t.a.b à 1), avant de stopper un pénalty de Sadio Mané en finale. Gardien titulaire blessé lors du match face à la Côte d'Ivoire, Mohamed El Shenawy, est, lui aussi, de retour.

« Nous, les Égyptiens, quand nous tombons, nous nous relevons », lançait Gabaski après l'échec en finale. Mané est prévenu.

Salah-Mané: les coéquipiers de nouveau face à face

Les deux attaquants se recroisent pour le plus alléchant barrage aller africain des qualifications du Mondial 2022. Un match préparé en silence du côté d'Anfield. « Moi et Mo Salah n'en parlons même pas » à Liverpool, jure Mané sur la chaîne YouTube Que Golazo.

Les deux grandes stars africaines se retrouveront cette fois face à face pour un nouveau sommet: Salah va-t-il perdre une deuxième fois contre son coéquipier des Reds ? Ancien sélectionneur des Lions (1988-1992), Claude Le Roy voit le Sénégal « légèrement favori ».

« À la dernière CAN, Mané a pris une nouvelle dimension dans l'attitude, le comportement, la gestuelle, qu'il n'avait pas avant », déclarait à l'AFP le sélectionneur qui a disputé neuf Coupes d'Afrique. « On l'a vu relancer le groupe, discuter dans des moments difficiles », précise Le Roy.

« Les Égyptiens ont Salah, qui est éblouissant, mais il l'était plus avant la CAN qu'après », ajoute le technicien, qui pense que le Sénégal « s'est libéré » avec cette première victoire à la CAN et a pris « un léger ascendant psychologique ».

Au delà de Sadio Mané, le Sénégal pourra compter sur Édouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Ismaïla Sarr ou encore Idrissa Gueye. Quatre joueurs sont cependant absents: les gardiens Alfred Gomis et Seny Dieng, ainsi qu’Ibrahima Mbaye et Joseph Lopy.

Le match retour aura lieu dans la nouvelle ville de Diamniadio, près de Dakar, dans leur tout nouveau stade. Pas sûr que les Lions de la Teranga se laissent dompter chez eux.

Groupe du Sénégal

Gardiens : Édouard Mendy - Chelsea / Alioune Badara Faty - Casa Sport / Bingourou Camara - Sporting Charleroi

Défenseurs : Bouna Sarr - Bayern Munich / Kalidou Koulibaly – Naples / Abdou Diallo - PSG / Saliou Ciss - AS Nancy-Lorraine / Pape Abou Cissé - Olympiakos / Fode-Ballo Touré - AC Milan / Youssouf Sabaly - Betis Séville / Abdoulaye Seck - Antwerp

Milieux : Gana Gueye - PSG / Nampalys Mendy - Leicester / Cheikhou Kouyate - Crystal Palace / Pape Matar Sarr - FC Metz / Moustapha Name - Paris FC / Loum Ndiaye - Porto FC / Pape Gueye - Marseille

Attaquants : Ismaila Sarr - Watford / Sadio Mané - Liverpool / Famara Diedhiou - Alanyaspor / Bamba Dieng - Marseille / Keita Balde Diao - Cagliari / Habib Diallo - Strasbourg / Mame Baba Thiam - Kayserispor

Groupe de l'Égypte

Gardiens : Mohamed El-Shennawi - Al Ahly / Mohamed Abou-Gabal - Zamalek / Mohamed Sobhy - Pharco

Défenseurs : Omar Kamal - Future FC / Omar Gabr - Pyramids FC / Yasser Ibrahim - Al Ahly / Ayman Ashraf - Al Ahly / Mohamed Abdelmoneim - Al Ahly / Mahmoud El-Wensh - Zamalek / Mahmoud Alaa - Zamalek / Ahmed Fatouh - Zamalek

Milieux : Hamdi Fathi - Al Ahly / Amr El-Sulaya - Al Ahly / Magdi Afsha - Al Ahly / Nabil Emad - Pyramids FC / Emam Ashour - Zamalek / Mohamed Elneny - Arsenal /

Attaquants : Omar Marmoush - Stuttgart / Mostafa Mohamed - Galatasaray / Marwan Hamdi - Smouha / Ahmed Zizo - Zamalek / Mahmoud Trezeguet - Basaksehir / Mohamed Salah - Liverpool

