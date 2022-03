Foot: cinq duels africains décisifs pour aller au Mondial 2022

Le trophée remis au vainqueur de la Coupe du monde de football. AFP - KURT SCHORRER

Texte par : David Kalfa Suivre 3 mn

Les éliminatoires africaines pour la Coupe du monde 2022 de football s’achèvent les 25 et 29 mars avec les derniers tours allers et retours. Présentation des confrontations RD Congo-Maroc, Cameroun-Algérie, Mali-Tunisie, Ghana-Nigeria et Égypte-Sénégal dont les vainqueurs disputeront le Mondial au Qatar.