France-Côte d'Ivoire: Sébastien Haller, orange mécanique

L'attaquant Sébastien Haller lors de la rencontre face à l'Algérie, le 20 janvier 2022. L'Ivoirien a marqué un but lors du premier tour de la CAN 2022.

Ancien international français chez les jeunes, Sébastien Haller porte le maillot de la Côte d'Ivoire depuis 2020. Buteur prolifique avec l'Ajax Amsterdam où il a inscrit 11 buts en Ligue des champions cette saison, il représente l'avenir des Éléphants.

De notre envoyé spécial à Marseille,

C'est sous le maillot orange des Ivoiriens que Sébastien Haller va croiser l'équipe de France vendredi 25 mars. Après avoir porté plus de 50 fois le maillot bleu de l'équipe de France chez les jeunes, où il a fait toutes les catégories depuis les moins de 16 ans jusqu'aux Espoirs, il n'a jamais été appelé à l'étage supérieur. Le joueur né d'une mère ivoirienne et d'un père français à Ris-Orangis, près de Paris, retrouve à Marseille la sélection tricolore, où il a croisé notamment Presnel Kimpembe et Lucas Hernandez.

Une première cape le 12 novembre 2020

Haller, dernier d'une fratrie recomposée de six enfants, avait rejoint à l'âge de 13 ans le centre de formation de l'AJ Auxerre, club historique du championnat de France, situé à 170 km au sud de Paris, avec lequel Brétigny a un partenariat historique. Celui qui avait débuté le ballon rond enfant, après avoir pratiqué le judo, aurait pu s’épanouir avec les Bleus. Haller a finalement répondu à l'appel de la fédération ivoirienne, avec une première cape le 12 novembre 2020 contre Madagascar. Il avait marqué ce jour-là le premier de ses quatre buts avec les Éléphants.

Fort d'une saison à 33 buts inscrits toutes compétitions confondues en club, avec l’Ajax Amsterdam, Sébastien Haller étonne son monde. Avec 11 buts en sept rencontres en Ligue des champions, le Franco-Ivoirien est devenu le premier joueur à en comptabiliser autant lors de sa première participation à cette compétition. Pour le premier match de sa carrière dans celle-ci, il a carrément inscrit d'ailleurs un quadruplé. Sébastien Haller s’est arrêté en huitièmes de finale de la Ligue des champions. L’Ajax a été en effet éliminé par le Benfica. Terminer sa première campagne de C1 avec 11 réalisations restera un très grand souvenir pour l’international ivoirien.

« Il a un grand avenir avec la sélection »

C'est sous Patrice Beaumelle que Haller a honoré sa première sélection avec la Côte d'Ivoire. « Pour tout vous dire, Sébastien Haller a été l’un des deux premiers joueurs que je suis allé voir lorsque j’ai pris mes fonctions », racontait le sélectionneur à l’époque où Haller allait enfiler le maillot des Éléphants.

« Sébastien s’est vite adapté et a enchaîné les bons matches. Lors des éliminatoires de la dernière CAN, nous avons beaucoup voyagé et le contexte du Covid n’était pas facile à gérer et pourtant il a répondu présent. Il a marqué deux buts contre le Cameroun. Sa CAN a été dérangée par un Covid tardif, il est resté dix jours enfermé au Moyen-Orient. Il nous a rejoint tardivement, deux jours avant le match d’ouverture. Ce n’était pas évident pour lui et il a été performant sur le deuxième match et précieux face à l’Algérie. C’est un joueur de très haut niveau. Il aime le foot africain. Il compte bien être présent lors de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire et au Mondial en 2026. Il a un grand avenir avec la sélection », explique Patrice Beaumelle.

Le sélectionneur des bleus, Didier Deschamps, se défend lui d’être passé à côté de quelque chose. « C’est son choix. Il a cette liberté, comme l’ont d’autres joueurs, qu’on appelle binationaux, des fois ils ont trois choix. À un moment, ils décident de… C’est plus facile à dire aujourd’hui parce que Sébastien n’a pas eu une trajectoire linéaire », indique Didier Deschamps à RFI.

