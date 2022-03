Résumé

Barrages Mondial 2022: le Mali se saborde devant la Tunisie et voit le Qatar s’éloigner

Le Mali a été battu (0-1) à domicile par la Tunise en match aller des barrages de la Coupe du monde 2022.( Illustration). AFP - ISSOUF SANOGO

Dans un match qu’il avait pourtant bien débuté, l’équipe du Mali a pratiquement dit adieu à la qualification à la Coupe du monde 2022, trahie par Sissako, son défenseur central, auteur d’un but contre son camp décisif et expulsé en première mi-temps. La Tunisie n’en demandait pas tant et entrevoit déjà une sixième qualification au Mondial avant le match retour à Rades dans quatre jours.