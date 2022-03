Marseille, la Côte d’Ivoire et le souvenir Drogba

Reportage

Ce vendredi 25 mars, l'équipe de France de football s'est imposée 2-1 face à la Côte d'Ivoire en match amical, au stade Vélodrome à Marseille. Un lieu magique pour les supporters ivoiriens qui connaissent tous l’histoire entre la cité phocéenne et la légende Didier Drogba.

De notre envoyé spécial à Marseille,

Plus de cinq années après avoir affronté les Bleus à Lens en amical – dernier match de la France face à une nation africaine –, les supporters ivoiriens ont sorti les drapeaux, entonné les chants et défilé sur l'avenue du Prado en direction du Vélodrome.

À la nuit tombée, la joie se faisait sentir, comme cette petite bise frisquette, qui n’effrayait personne. Alors on s’enlaçait et on rigolait. La communauté ivoirienne de Marseille ne pouvait pas faire l’impasse sur ce rendez-vous festif, et non moins sérieux pour les Éléphants, non qualifiés au Mondial 2022, qui se sont arrêtés face à l’Égypte en huitième de finale de la dernière CAN au Cameroun, malgré un effectif comprenant Éric Bailly, Sébastien Haller, Wilfried Zaha ou encore Nicolas Pépé, Prix Marc-Vivien Foé en 2019.

« Papin le traître, Drogba l’idole »

« C'est un peu notre Coupe du monde à nous », déclarait la veille le défenseur ivoirien Serge Aurier. Ces rencontres, au Vélodrome et à Wembley face à l’Angleterre, « je les vois comme une clôture des deux années passées et comme une ouverture vers le futur », avec l'ambition de montrer que « le football ivoirien fait honneur à ces rendez-vous », disait le sélectionneur des Éléphants Patrice Beaumelle, en fin de contrat le mois prochain.

Pour les fans ivoiriens, le Vélodrome reste un symbole. C’est ici que la légende Didier Drogba est venu faire les beaux jours du club phocéen lors de la saison 2003-2004, et qu’il a disputé ses premières rencontres européennes.

Bien qu’il ne soit resté que peu de temps, l’ombre de Drogba plane toujours aux abords du stade. « Papin le traître, Drogba l’idole. Et on ne sait même pas pourquoi ! Bienvenue à Marseille », glisse en plaisantant le serveur d’une pizzeria, de son accent chantant. Sami, 20 ans, vendeur dans la boutique des supporters marseillais, se désole de ne pas avoir connu « son idole » à cette époque.

Didier Drogba lors de match de charité au Vélodrome, le 13 octobre 2021. AFP - NICOLAS TUCAT

« On a toujours rêvé qu’il revienne un jour »

Drogba, finaliste à deux reprises de la Coupe d’Afrique des nations, mais qui n’a pas soulevé le trophée en 2015, a même eu droit ce soir à un tifo avec son maillot de Marseille et celui des Éléphants. Le vainqueur de la Ligue des Champions en 2012 avec Chelsea était dans tous les esprits.

« C’est le joueur qui a beaucoup apporté à son pays, et à l’OM. Il nous a marqués à vie. On a toujours rêvé qu’il revienne un jour. Il y avait de l’engouement à chaque mercato et un jour, il a fallu se rendre à l’évidence : il ne reviendrait jamais. Mais il a le cœur marseillais », confie le YouTubeur Bengous qui compare Drogba à Jean-Pierre Papin, Fabrizio Ravanelli ou encore Mamadou Niang.

« Je ne suis pas très foot, mais comme Ivoirienne, je ne peux pas rater ce rendez-vous », sourit une étudiante membre de l’association Fraternité ivoirienne, qui a passé des heures à organiser la fête du jour. « C’est difficile de tourner la page Drogba avec la Côte d’Ivoire. On a grandi avec lui. En 2006, pendant la guerre civile, on est allé en Coupe du monde avec lui ».

Pépé le buteur du soir

Ce soir, la Côte d’Ivoire voulait montrer un visage conquérant face aux doubles champions du monde. À l’image de Pépé qui a testé Hugo loris d’une frappe du gauche en direction du premier poteau (12e). Le joueur d’Arsenal parviendra à surprendre le portier français quelques minutes plus tard avec une frappe en angle fermé après avoir éliminé Lucas Hernandez sur la droite (19e), avant que Olivier Giroud n'égalise dans la foulée (22e). En fin de rencontre, Aurélien Tchouaméni viendra donner la victoire aux Bleus (90e+3).

À Marseille, les supporters ivoiriens se sont remémorés l’époque Drogba, tout en espérant que cette nouvelle génération « gagne » la CAN 2023 à la maison et « retrouve » les pelouses du Mondial en 2026. La nuit devrait être longue pour la communauté ivoirienne de Marseille qui voudra prolonger la fête en souvenir de Drogba et espérer le meilleur à Nicolas Pépé et ses coéquipiers.

