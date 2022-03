Résumé

Mondial 2022: le Sénégal tombe face à une Egypte revancharde en barrage aller

Ahmed Mostafa et l'Egypte ont fait tomber les champions d'Afrique sénégalais, Idrissa Gueye (N°5) et Cheikhou Kouyaté. Le 25 mars 2022. REUTERS - AMR ABDALLAH DALSH

Texte par : Ndiasse Sambe Suivre 2 mn

Un mois et demi après la finale de la CAN 2022 remportée par les Lions devant les Pharaons, l’Égypte et le Sénégal se retrouvaient au Caire pour le match aller des barrages pour la Coupe du monde. Les Pharaons ont remporté le match des retrouvailles (1-0), mais il reste la der à Dakar dans quatre jours.