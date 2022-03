Barrages CAN 2023: quatre qualifiés pour les éliminatoires en attendant Gambie-Tchad

Le onze de l'équipe nationale de São Tome et Principe. © Courtesy of CAF

Sao Tomé, Soudan du Sud, Lesotho et Eswatini ont passé les barrages lors des matches retour comptant pour les qualifications en éliminatoires de la CAN 2023. Le dernier ticket se jouer entre la Gambie et Tchad qui se font face mardi 29 mars.