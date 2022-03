Coupe du monde 2022: la Tunisie écarte le Mali et valide son ticket pour le Qatar

Résumé

Vainqueur du match aller à Bamako (1-0), la Tunisie n’a pas forcé pour garder son avantage à Radès mardi 29 mars. Le match nul (0-0) lui a suffi pour décrocher sa sixième qualification à une Coupe du monde.

Publicité Lire la suite

Pour la manière, on repassera. Cette Tunisie s’est contentée du minimum syndical pour assurer sa qualification au Mondial qatari. Un pauvre 0-0 à domicile pour écarter le Mali après avoir gagné 1-0 sur un but contre son camp des Aigles au match aller.

Il n’y a pas grand-chose dans le jeu à retenir de cette double confrontation, et il est certain que beaucoup attendaient plus des Aigles de Carthage qui s’avançaient comme favoris dans ces barrages. Mais les hommes de Mondher Kebaier sont restés en droite ligne de leurs prestations lors de la CAN 2022. On a retrouvé l’équipe attentiste, défensive, très peu gourmande offensivement, même face à des équipes supposées faibles. Dans cette rencontre, c’est le Mali qui a failli créer la surprise en ouvrant le score à la 4e minute. Mais le but d’Abdoulay Diaby est refusé suite à une position de hors-jeu peu évidente, même après visionnage de la VAR.

Les hommes de Mohamed Magassouba ont toujours eu le souci d’aller chercher la victoire, maladroitement souvent, mais ils sont surtout tombés sur une équipe maghrébine qui n’avait qu’un souci : ne pas encaisser de but. Une stratégie payante finalement car Ben Saïd n’a eu que très peu de travail à faire pour préserver son camp.

Les Aigles de Carthage iront au Qatar avec l’ambition sans doute de passer le premier tour pour la première fois de leur histoire. Il faudra vraiment montrer autre chose pour espèrer réussir cet exploit

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne