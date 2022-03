Éliminatoires CAN 2023: la Gambie qualifiée pour la phase de groupes

Quart-finaliste de la dernière CAN au Cameroun, la Gambie s'est qualifiée pour les poules éliminatoires de la CAN 2023 après un match nul décroché sur le fil face au Tchad (2-2), mardi 29 mars à Agadir. En position favorable après leur victoire 1-0 à l’extérieur à l’aller, les hommes de Tom Saintfiet ont été menés au score à deux reprises par les Sao avec des buts d’Ahmat Abdaraman (31e) et d’Ezéchiel N’Douassel (50e). Assan Ceesay a égalisé une première fois (35e) avant de sauver son équipe en toute fin de rencontre.