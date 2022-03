Coupe du monde 2022: voici les pots pour le tirage au sort

Lors du tirage au sort des qualifications européennes pour la Coupe du monde 2022 de football. © Alexander SCHEUBER / FIFA / AFP

Texte par : David Kalfa Suivre 2 mn

La Fédération internationale de football (FIFA) a dévoilé son baromètre mensuel, ce 31 mars 2022, à la veille du tirage au sort de la Coupe du monde 2022 (21 novembre-18 décembre). Un Classement FIFA avec lequel le Sénégal, le Maroc et la Tunisie se retrouvent dans le pot 3, tandis que le Cameroun et le Ghana seront dans le 4e et dernier pot. Le Qatar, pays hôte, est tête de série avec le Brésil, la Belgique, la France, l’Argentine, l’Angleterre, l’Espagne et le Portugal.