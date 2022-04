Ligue 1: le Camerounais Didier Lamkel Zé quitte la Russie pour Metz

Texte par : RFI Suivre

L'attaquant camerounais Didier Lamkel Zé, qui avait été prêté par le Royal Antwerp (1re div. belge) au FC Khimki, a quitté le club russe et finira cette saison à Metz, a annoncé vendredi 1er avril le club de Ligue 1 mosellan. L'international camerounais de 25 ans (1 sélection), qui s'entraînait à Metz depuis la mi-mars, a été libéré de son prêt au FC Khimki à la suite du conflit en Ukraine. Lamkel Zé est opérationnel, d'après l'entraîneur Frédéric Antonetti, et devrait figurer dans le groupe dimanche contre Monaco, pour le compte de la 30e journée de Ligue 1. L'attaquant camerounais de 1,92 m a déjà évolué en France, à Lille en moins de 19 ans et en équipe réserve (2015-16), et à Niort (2016-18) en Ligue 2.