Tirage du Mondial 2022: le Sénégal avec le Qatar, le Cameroun défie le Brésil

Le tirage au sort de la Coupe du monde 2022 de football a placé le Sénégal, champion d’Afrique, dans la poule du pays hôte, le Qatar. La Tunisie, elle, défiera la France, championne du monde en titre. Le Ghana retrouvera une Uruguay qui l’avait douloureusement éliminé en 2010. Quant au Maroc, placé avec la Belgique, le Canada et la Croatie, il n’a pas été gâté. Même constat pour le Cameroun, dans le groupe du Brésil, de la Serbie et de la Suisse.

Dans 233 jours, on saura si ce tirage au sort du 1er avril était une bonne affaire ou une mauvaise blague pour les cinq équipes africaines engagées à la Coupe du monde 2022 de football (21 novembre-18 décembre).

Pour l’heure, le Sénégal, champion d’Afrique, semble être le mieux loti. Les Sénégalais vont certes affronter le pays hôte, le Qatar, les Pays-Bas, une grande nation, et l’Equateur, dont il faudra se méfier, dans le groupe A. Mais leur poule en 2018 (Japon, Pologne, Colombie) était plus relevée.

La Tunisie avec la France

Pour la Tunisie, la perspective est un peu plus floue. Les Tunisiens savent certes qu’ils vont défier la France, championne du monde en titre, et le Danemark, un habitué du Mondial. Mais leur dernier adversaire (Australie, Emirats arabes unis ou Pérou) ne sera défini qu’en juin, à l’issue d’un barrage intercontinental entre un représentant de l’Asie et de l’Amérique du Sud.

Le Ghana, en revanche, sera face à des équipes familières. Les Ghanéens d’André Ayew avaient déjà affronté le Portugal de Cristiano Ronaldo en 2014 (défaite 2-1). Quant aux Uruguayens, ils avaient éliminé les Black Stars à l’issue d’un quart de finale mythique, en 2010. La Corée du Sud, par contre, sera un nouvel adversaire pour la sélection d’Afrique de l’Ouest.

Tirage difficile pour le Cameroun et le Maroc

Pour la troisième fois après 1994 et 2014, le Cameroun jouera contre le Brésil en Coupe du monde. Un sacré challenge pour le pays qui vient d’accueillir la Coupe d’Afrique des nations. Les Camerounais se retrouvent ainsi dans un groupe quasi-identique à celui de 2018 pour le Brésil, la Serbie et la Suisse (le Costa Rica était à leur place).

Enfin, le Maroc est peut-être le moins gâté avec la Croatie, finaliste du Mondial 2018, la Belgique, 3e de cette dernière édition, et le Canada, seule équipe abordable du groupe des Lions de l’Atlas.

COUPE DU MONDE 2022: LA COMPOSITION DES GROUPES

GROUPE A

A1. QATAR A2. ÉQUATEUR A3. SENEGAL A4. PAYS-BAS

GROUPE B

B1. ANGLETERRE B2. IRAN B3. ÉTATS-UNIS B4. VAINQUEUR BARRAGE EUROPEEN

GROUPE C

C1. ARGENTINE C2. ARABIE SAOUDITE C3. MEXIQUE C4. POLOGNE

GROUPE D

D1. FRANCE D2. VAINQUEUR BARRAGE INTERCONTINENTAL 1 D3. DANEMARK D4. TUNISIE

GROUPE E

E1. ESPAGNE E2. VAINQUEUR BARRAGE INTERCONTINENTAL 2 E3. ALLEMAGNE E4. JAPON

GROUPE F

F1. BELGIQUE F2. CANADA F3. MAROC F4. CROATIE

GROUPE G

G1. BRESIL G2. SERBIE G3. SUISSE G4. CAMEROUN

GROUPE H

H1. PORTUGAL H2. GHANA H3. URUGUAY H4. COREE DU SUD

