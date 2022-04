Sénégal: le président de la Fédération vise les demi-finales du Mondial 2022

Entretien

Les Sénégalais lors de la séance de tirs au but en finale de la Coupe d'Afrique des nations, le 6 février 2022, à Yaoundé.

Lors du tirage au sort de la Coupe du monde 2022, ce vendredi 1er avril, les champions d’Afrique sénégalais ont hérité du groupe A avec le Qatar, pays organisateur, les Pays-Bas et l’Équateur. Une poule « ouverte » selon le président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor, qui espère que le Sénégal se hissera « pour la première fois en demi-finale ».

RFI : Le Sénégal placé dans le groupe A avec le Qatar, les Pays-Bas et l’Équateur. Comment qualifieriez-vous cette poule?

Augustin Senghor : C’est vraiment le groupe le plus hétéroclite : une sélection européenne, une sud-américaine et une de la confédération asiatique. Ce sera très ouvert, équilibré et intéressant. Ce sont des footballs variés.

Les Pays-Bas, c’est une grande sélection d’Europe qui brille moins que par le passé mais qu’il faut respecter pour ce qu’elle représente. Le pays hôte, ce n’est jamais facile même si c’est le Qatar. Enfin, l’Équateur, c’est le football sud-américain typique, difficile à jouer, accrocheur. Tout cela nous offre un cocktail détonnant. Mais nous étions prêts à affronter tout le monde, donc peu importe les adversaires, l’essentiel c’est de nous qualifier pour le deuxième tour.

Dans quel état d’esprit irez-vous au Qatar en novembre ?

Nous avons chargé les batteries en termes de confiance après ce très bon début d’année.

L’Afrique a envie de montrer ce qu’elle vaut à la face du monde. On espère être cette locomotive du foot africain et nous hisser pour la première fois en demi-finale.

L’essentiel pour le continent sera de placer un maximum d’équipes au deuxième tour. L’Afrique peut avoir son mot à dire parce que l’écart entre les différentes nations et confédérations est en train de se resserrer. Surtout, on voit l'émergence de certaines équipes africaines et des talents africains qui nous laissent espérer que l'écart se réduise à grande vitesse.

Augustin Senghor en 2018. © AFP/Seyllou

Vous pensez donc le Sénégal prêt à devenir la première sélection africaine à atteindre le dernier carré d’un Mondial ?

Ce groupe a grandi ensemble, et autre donnée importante, nous enchaînons deux Coupes du monde de suite pour la première fois [le Sénégal participe à sa troisième phase finale après 2002 et 2018, ndlr]. Le gros de l’équipe aura vécu cette expérience. Nous pouvons donc considérer que nous arriverons avec des armes qui nous aideront à aller loin.

Nous avons fait des progrès, nous avons un bon groupe qui a un vécu en commun, nos joueurs évoluent dans de grands championnats et de grands clubs et jouent régulièrement. Nous devons avoir cette ambition tout en gardant notre humilité car il faudra d’abord sortir des poules. Les deux premiers matchs [contre les Pays-Bas en ouverture puis le Qatar, ndlr] seront importants. Cela dépendra de nous.

