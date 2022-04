Coupe de la Confédération: le TP Mazembe parmi les qualifiés pour les quarts de finale

Le trophée remis aux vainqueurs de la Coupe de la Confédération. © Courtesy of CAF

Texte par : Nicolas Bamba Suivre 2 mn

La sixième et dernière journée de la phase de groupes de la Coupe de la Confédération s'est jouée dimanche 3 avril. Victorieux d'Al Masry (2-0), le TP Mazembe s'est classé en tête du groupe C et jouera les quarts de finale de la compétition. Al Ahli (groupe A), Orlando Pirates (groupe B) et la RS Berkane (groupe D) ont aussi terminé à la première place.