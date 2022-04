Italie: Kalidou Koulibaly encore visé par des insultes racistes

Le Sénégalais Kalidou Koulibaly sous le maillot de Naples. MARCO BERTORELLO / AFP

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le défenseur sénégalais de Naples Kalidou Koulibaly a de nouveau été la cible d'injures racistes, à la fin du match dimanche 3 avril à Bergame contre l'Atalanta (3-1), dérapage contre lequel le club bergamasque a promis lundi d'agir. « Tout comportement non conforme aux principes de civilité et d'éducation, défendus depuis toujours par ce club, sera combattu avec force », promet l'Atalanta dans un communiqué publié sur son site. « Nous ne voulons pas donner de la visibilité à des individus qui n'ont rien à faire dans notre environnement et en conséquence, sans clameurs ni généralisations, nous agirons auprès des instances compétentes afin de protéger l'image du club et de la ville de Bergame », ajoute le club. Une vidéo a circulé dimanche sur les réseaux sociaux où étaient audibles des injures racistes adressées à Kalidou Koulibaly dans le stade de Bergame, au moment où il quittait la pelouse après la rencontre. Le défenseur sénégalais a déjà été plusieurs fois la cible de tels comportements cette saison, notamment à Florence et récemment à Vérone.