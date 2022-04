CAN 2023: Patrice Motsepe confiant par rapport à l'avancée des travaux

Patrice Motsepe, président de la Confédération africaine de football, était en visite lundi 4 avril, en Côte d'Ivoire, pays organisateur de la prochaine Coupe d’Afrique des nations. « Nous avons confiance que la CAN que vous allez organiser ici sera la meilleure, a déclaré Patrice Motsepe à l'issue d'une rencontre avec le président ivoirien Alassane Ouattara. Nous sommes rassurés par les différentes infrastructures que vous avez mises en place pour accueillir cette compétition. [...] Je suis satisfait des progrès faits, même s'il reste quelques problèmes encore à régler. » Pour la CAN 2023 qui se déroulera du 23 juin au 23 juillet 2023, six stades sont en construction ou en rénovation. Si trois d'entre eux sont quasiment terminés, la rénovation du stade historique Félix Houphouët-Boigny (33 000 places), au cœur d'Abidjan, prend quant à elle plus de temps, et n'est pour l'heure terminée qu'à 25 %.