Coupe de la Confédération: Mazembe face à Pyramids FC en quarts

Voici les affiches des quarts de finale de la Coupe de la Confédération 2021-2022 : Simba SC (Tanzanie) – Orlando Pirates (Afrique du Sud), Al Ittihad (Libye) – Ahly Tripoli (Libye), Pyramids FC (Egypte) – Tout Puissant Mazembe (RD Congo), Al Masry (Egypte) – RS Berkane (Maroc). Matches aller le 17 avril et matches retour le 24 avril.

Publicité Lire la suite

Le Tout Puissant Mazembe connaît le chemin qui peut le mener vers un troisième titre en Coupe de la Confédération (C2), après le doublé 2016-2017. Il passe par le club égyptien Pyramids FC les 17 et 24 avril, avant une éventuelle demi-finale (8 puis 15 mai) face au vainqueur d’Al Masry – RS Berkane.

L’autre partie de tableau proposera un derby libyen entre Al Ittihad et Ahly Tripoli, ainsi qu’un duel entre Simba SC et Orlando Pirates, meilleure équipe de la phase de groupes avec 13 point pris sur 18 et une différence de buts de +10.

A noter que la CAF n’a pas encore communiqué de date précise pour la finale de la C2, prévue en mai.

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION 2022 : QUARTS DE FINALE*

*Matches aller le 17 avril et matches retour le 24 avril

Q1 : Simba SC (Tanzanie) – Orlando Pirates (Afrique du Sud)

Q2 : Al Ittihad (Libye) – Ahly Tripoli (Libye)

Q3 : Pyramids FC (Egypte) – Tout Puissant Mazembe (RD Congo)

Q4 : Al Masry (Egypte) – RS Berkane (Maroc)

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION 2022 : DEMI-FINALES*

*Matches aller le 8 mai et matches retour le 15 mai

D1 : Vainqueur Q2 – Vainqueur Q1

D2 : Vainqueur Q3 – Vainqueur Q4

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne