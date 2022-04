Le Nigérian Kelechi Nwakali accuse Huesca de l’avoir écarté à cause de la CAN

Kelechi Nwakali a accusé Huesca d’avoir mis fin à son contrat trois mois en avance parce que ce milieu de terrain de 23 ans est parti disputer la dernière Coupe d’Afrique des nations (CAN 2021) avec l’équipe du Nigeria. Une version fermement démentie par le club espagnol.

Ce sont des accusations graves et rares formulées par le footballeur Kelechi Nwakali, ce 6 avril 2022 sur Instagram. Dans un long communiqué, le milieu de terrain de 23 ans a accusé Huesca, club espagnol où il évolue depuis 2019, d’avoir mis fin à son contrat avec trois mois d’avance, à cause de la dernière Coupe d’Afrique des nations (CAN 2021) qu'il a disputé avec les Super Eagles.

« Le directeur sportif du club, Ruben Garcia, m'a mis une pression extrême pour que je n'aille pas à la CAN parce que "ce n'est pas un tournoi important", écrit celui qui avait été désigné meilleur joueur de la Coupe du monde U17 en 2015 devant son compatriote Victor Osimhen. Il m'a dit que si j’allais à la CAN, je ne rejouerais plus pour Huesca. Ce comportement et ce manque de respect envers mon pays, le Nigeria, étaient vraiment difficile à vivre et ce n'était que le dernier exemple de la manière dont le club tentait de m'intimider pour que je suive sa propre voie ».

Le joueur, recruté en 2016 par Arsenal puis prêté dans plusieurs clubs des Pays-Bas et au FC Porto, assure en outre avoir été victime de chantage concernant le versement de ses salaires et la signature d'une éventuelle prolongation de contrat. A son retour du Cameroun, poursuit-il, il a finalement été prié de plier bagage, jusqu’à la rupture anticipée de son bail avec Huesca.

Huesca dément et menace

La formation de 2e division dément fermement les propos de Kelechi Nwakali : « Le club tient à exprimer son rejet total de leur manque de véracité, le tout avec la conviction totale que le club a agi à chaque instant avec le plus grand respect pour le joueur. Si bien que, compte tenu de la gravité de certaines des déclarations faites dans le communiqué [de Kelechi Nwakali, Ndlr], le club se réserve l'exercice de toutes les actions qu'il jugera appropriées pour la défense de ses droits et intérêts légitimes. »

De son côté, Kelechi Nwakali a le soutien du syndicat espagnol des footballeurs (AFE). « L'AFE estime qu'avec la résolution unilatérale adoptée par le club, les droits du travail de Kelechi Nwakali ont été clairement violés », souligne un communiqué…

