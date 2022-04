Le Suisse Gelson Fernandes, nouveau Monsieur Afrique de la FIFA

Gelson Fernandes été nommé au poste de Directeur Régional de la division Associations Membres de la FIFA pour l’Afrique. Cet ancien milieu de terrain suisse d’origine cap-verdienne devra suivre les activités des fédérations africaines.

La Fédération internationale de football (FIFA) a créé la surprise ce 6 avril 2022 en annonçant la nomination de Gelson Fernandes, ex-joueur suisse d’origine cap-verdienne, au poste de Directeur Régional de la division Associations Membres de la FIFA pour l’Afrique.

Fernandes, né à Praia en 1986 mais qui a grandi en Suisse, reprend en partie les anciennes attributions de Véron Mosengo-Omba, l’actuel chef de l’administration (Secrétaire général) de la Confédération africaine de football (CAF). Mosengo-Omba avait en effet été responsable régional à la FIFA pour l’Afrique et les Caraïbes entre 2016 et 2018 avant de prendre du galon à Zurich.

A compter du 1er août 2022, Gelson Fernandes « sera chargé de superviser les services en vue de renforcer le développement des associations membres africaines à travers le Programme Forward [d’investissement et de développement, Ndlr] de la FIFA », indique l’instance dans un communiqué. « Nous sommes ravis de voir Gelson rejoindre l’équipe de la FIFA, a réagi son président Gianni Infantino. Après une magnifique carrière de joueur, il a acquis une expérience qui lui permettra de remplir sa nouvelle mission avec brio ».

Expérience de dirigeant en Suisse

Gelson Fernandes coche plusieurs cases : il est citoyen helvète, polyglotte (allemand, anglais, français, portugais, etc), a un diplôme en management et a une expérience de dirigeant. Depuis juin 2021, il était ainsi vice-président du FC Sion, club où il a été formé et où il a fait ses débuts professionnels, en 2004.

Le milieu défensif a ensuite beaucoup voyagé en Europe, passant par l’Angleterre (Manchester City, Leicester City), la France (Saint-Etienne, Rennes), l’Italie (Chievo Vérone, Udinese), le Portugal (Sporting) et l’Allemagne (Fribourg, Eintracht ) où il a fini sa carrière de joueur en 2020.

Son rapport avec l’Afrique ? L’intéressé assure qu’il est fort : « Quand on est africain, comme moi, on se doit d’accepter une proposition comme celle qui m’a été faite car c’est le meilleur moyen de rendre à l’Afrique ce qu’elle m’a donné. À vrai dire, je me sens dans l’obligation de travailler pour l’Afrique et pour son football. »

Dans un entretien accordé au quotidien Le Temps, il expliquait en août 2021 : « J’ai fait un stage à la FIFA, dans le service du président, et j’ai eu la possibilité d’y être embauché. » En mai 2021, Gelson Fernandes avait par exemple rendu visite à George Weah, ex-légende du foot africain et président du Liberia, aux côtés de Gianni Infantino et de l’état-major de la FIFA. Le genre de déplacement qui va devenir le quotidien de celui qui a revêtu 67 fois le maillot de la Suisse.

