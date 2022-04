Ligue 1 : Ibrahima Koné, un Aigle malien survolté chez les Merlus de Lorient

Arrivé à Lorient cet hiver, Ibrahima Koné impressionne pour ses grands débuts en Ligue 1. En 9 matchs, le Malien de 22 ans a déjà marqué à cinq reprises, dont un doublé vendredi soir face à Saint-Etienne (6-2). L’Aigle donne de l’air à son club, en lutte pour le maintien et plane sur sa bonne dynamique de la CAN.

« Ibrahimaaaaaa… Koné ! ». Par deux fois, le speaker du Moustoir s'est égosillé vendredi soir. Et les supporters lorientais, qui ont repris en chœur, aussi. En ouverture de la 31e journée de Ligue 1, l’Aigle malien a survolé la rencontre, pour un carton 6-2 de son équipe face à Saint-Etienne.

Pourtant, le début de match fut frustrant pour Ibrahima Koné, son équipe se retrouvant rapidement menée 2-0. Le buteur de 22 ans avait commencé par un but refusé pour un hors-jeu très limite et une passe presque décisive pour Terem Moffi, son compère nigérian de l’attaque. Mais Ibrahima Koné a bien fait de s'obstiner : un premier but du gauche avant la pause pour égaliser à deux partout, puis un 2e, de son même pied fort, pour s'envoler en seconde période.

https://twitter.com/ibra_kone9/status/1512575869927231496

Un match presque parfait pour lui : deux buts en deux tirs, ce qui en fait l’un des attaquants les plus efficaces de Ligue 1. Après une standing-ovation bien méritée lors de sa sortie à la 88e minute, le jeune double buteur, confiait dans un sourire timide sa satisfaction au micro du diffuseur de la rencontre : « C’était une très belle soirée, j’ai marqué un doublé et l’équipe a gagné. Je suis content de moi et de l’équipe, c’était magnifique ».

Du Club Olympique de Bamako à la Ligue 1 française

Une belle histoire qui confirme une adaptation express pour ce natif de Bamako : formé au Club Olympique, il quitte le Mali en 2018 et s’envole pour l’Europe, où il confirme ses qualités de buteur, d’abord en Norvège puis en France. Avec ce doublé contre Saint-Etienne, le voilà à 5 buts en seulement 9 matchs avec Lorient, auxquels s’ajoutent 8 réalisations en seulement 11 sélections avec le Mali, qu’il a rejoint en septembre 2021. Un aigle royal devenu sérial buteur qui impressionne Patrick Juillard, consultant de Radio Foot.

« Il est arrivé cet hiver à Lorient en provenance de Sarpsborg en Norvège, où il avait réalisé une saison pleine : 11 buts en 30 matchs. Il a franchi un cap à cette occasion et est devenu international. Avec les Aigles, Ibrahima Koné s’est vite imposé : on se souvient notamment de ses pénalties à la CAN (3 réalisations dans cet exercice au Cameroun), mais il a d’autres qualités », souligne ce spécialiste du football africain. « C’est un joueur de grande taille (1,90 m), assez massif, mais très rapide et capable de faire de bons appels. Sa présence physique dans la surface est très intéressante, ce qui en fait un attaquant très complet. Je suis assez surpris par la rapidité de son adaptation. »

3 Matchs = 3 Buts. 🎯



🇲🇱 Ibrahima Kone du #TeamMali égalise le record du Ghanéen Mubarak Wakaso #TotalEnergiesAFCON 2013 après avoir marqué 3 penalties #TotalEnergiesAFCON2021!#CAN2021 | @femafoot pic.twitter.com/PG5OUBIb5p — CAF - FR (@caf_online_FR) January 22, 2022

Après des débuts tonitruants en sélection malienne, celui que l’on surnomme « Bouraba » (« Grand Boura » en bambara, comme il l’a lui-même confié à nos confrères du Télégramme) a connu deux premières désillusions : une élimination en 8e de finale de la CAN face à la Guinée-équatoriale et une non-qualification pour la Coupe du monde après la défaite en barrage face à la Tunisie (0-1 à l’aller à Bamako, 0-0 au retour à Radès).

Il reste donc quelques semaines à cet Aigle rapidement devenu Merlu pour briller cette saison. Ibrahima Koné a encore sept matchs devant lui pour confirmer son efficacité et aider son club de Lorient (16e) à se maintenir en Ligue 1.

