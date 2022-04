Patrice Beaumelle n'est plus le sélectionneur de la Côte d'Ivoire

Le Français Patrice Beaumelle n'est plus le sélectionneur de l'équipe nationale de football de Côte d'Ivoire, son contrat de deux ans arrivé à son terme n'ayant pas été renouvelé, a annoncé la Fédération ivoirienne de football (FIF) mardi 12 avril. « Le contrat de M. Patrice Beaumelle, sélectionneur national de l'équipe A, a pris fin le 6 avril 2022 après 24 mois », indique la FIF dans un communiqué. Les dirigeants de la FIF expriment « leurs remerciements au coach Beaumelle et à tout son staff pour le travail effectué ». Nommé sélectionneur des Eléphants en mars 2020, Beaumelle, 43 ans, quitte la sélection sur un bilan mitigé. La Côte d'Ivoire a été éliminée par l'Egypte (0-0, 5-4 aux tirs au but) en janvier en huitièmes de finale de la dernière CAN au Cameroun et n'a pas réussi se qualifier pour la Coupe du monde 2022.