Ligue des champions UEFA 2022: Dix Africains pour un trophée

A moins d’une victoire du Real Madrid le 28 mai prochain, au moins un joueur Africain remportera la Ligue des champions UEFA 2021-2022. Focus sur ceux engagés en demi-finales de la compétition.

Manchester City – Real Madrid

Riyad Mahrez sera le seul Africain engagé dans ce choc. Son rôle dans le parcours de Manchester City a été prépondérant cette année, avec 10 matches joués, 6 buts, 1 passe décisive et beaucoup de précision sur le flanc droit de l’attaque anglaise (85% de passes réussies, 23 dribbles). Le milieu offensif algérien va livrer de gros duels aux défenseurs madrilènes, Ferland Mendy et David Alaba notamment.

Liverpool – Villarreal

L’Afrique – de l’Ouest, notamment – sera bien représentée dans ce duel entre les Reds et le Sous-Marin Jaune. Le Sénégalais Sadio Mané (3 buts, 1 passe décisive) et l’Egyptien Mohamed Salah (8 buts) seront les fers de lance de Liverpool, soutenus par le défenseur camerounais Joël Matip (7 matches joués) et surtout le milieu de terrain guinéen Naby Keïta. Le numéro 8 ne cesse d’hausser son niveau de jeu et est devenu un élément important du système mis en place par l’entraîneur allemand Jürgen Klopp. Remportera-t-il une nouvelle fois le trophée, le 28 mai prochain, comme en 2019 avec Mané, Matip et Salah ?

Le Sénégalais Jackson Nicolas, qui n’a pas encore disputé la moindre minute en Ligue des champions, n’aura sans doute pas la même importance, côté Villarreal. C’est surtout de son compatriote Boulaye Dia que les supporters espagnols attendent beaucoup. En six matches de C1, l’avant-centre n’a en effet pas encore fait trembler les filets. Le milieu nigérian Samuel Chukwueze, à l’inverse, a été le héros du quart de finale retour face au Bayern Munich et voudra briller devant les caméras anglaises, lui qui serait convoité par plusieurs clubs de Premier League. L’Algérien Aïssa Mandi, arrivé l’été dernier, et l’Ivoirien Serge Aurier, débarqué en hiver, sont rarement titulaires en défense, avec le club ibère. Ils ont sans doute très envie d’effacer leur frustration des derniers mois, notamment à la CAN 2021 et en qualifications pour la Coupe du monde 2022.

