Guinée: Quatre candidats pour le poste de sélectionneur, dont Kaba Diawara

Kaba Diawara et Lappé Bangoura, anciens sélectionneurs de l’équipe de Guinée de football, font partie des quatre candidats pour retrouver ce poste.

La Fédération guinéenne de football (Féguifoot) a annoncé avoir reçu quatre candidatures pour le poste vacant de sélectionneur du Syli national, ce vendredi 15 avril, date limite d’envoi des dossiers. Conformément aux critères de la Féguifoot, ce sont quatre techniciens guinéens.

On retrouve, sans surprise, Kaba Diawara, en poste lors de la Coupe d’Afrique des nations au Cameroun et la trêve internationale de mars. L’ancien joueur de Bordeaux et du Paris Saint-Germain fait figure de favori avec Lappé Bangoura. Ce dernier, déjà sélectionneur entre 2016 et 2018, a depuis emmené le Syli local en demi-finale du CHAN 2020, au Cameroun, avec une médaille de bronze à la clé.

Un ancien capitaine et un inconnu complètent la liste

Les deux autres candidats n’ont pas cette expérience d’entraîneur numéro un : Morlaye Soumah, ex-capitaine de la sélection, a été l’adjoint de Michel Dussuyer entre 2010 et 2015 ; Moussa Théa a lui été coach d’équipes de jeunes en Angleterre et n’a jamais été joueur professionnel.

Une commission se réunira ce mercredi 20 avril « pour examiner les différents dossiers ».

