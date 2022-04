CAN 2023 Qualifications : Calendrier, résultats, classements

Le calendrier des matches de qualifications de la CAN 2023. © Courtesy of CAF

Texte par : David Kalfa Suivre 4 mn

La phase de groupes des qualifications pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN 2023) est prévue du 30 mai 2022 au 28 mars 2023. Vingt-trois équipes tenteront de rejoindre celle de Côte d’Ivoire en phase finale de la CAN 2023. Calendrier, résultats et classements, ici.