CHAN 2023 : le tirage au sort des qualifications reporté

Le Stade-du-5-Juillet-1962 d'Alger. © WikiCommons / Billal Haddadi

Texte par : David Kalfa Suivre

Le tirage au sort des qualifications pour le prochain Championnat d’Afrique des nations (CHAN 2023) « initialement prévu le vendredi 29 avril 2022 est reporté à une date ultérieure », a fait savoir la Confédération africaine de football (CAF). C’est une demi-surprise, la CAF ayant décalé le tirage au sort pour la phase finale de la Coupe d’Afrique des nations féminine (CAN 2022) à ce même 29 avril (20h30 TU) à Rabat. Pour rappel, cette septième édition du CHAN devait avoir lieu en janvier 2022 en Algérie mais a été reportée à janvier 2023, notamment à cause de la crise du Covid. Ses éliminatoires devraient se disputer entre le 24 juin et le 4 septembre.