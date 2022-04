CAN 2022 féminine : Sénégal et Burkina Faso avec le Maroc

La Confédération africaine de football a procédé au tirage au sort pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations féminine, prévue du 2 au 23 juillet 2022 au Maroc. Des Marocaines qui partageront leur groupe A avec le Burkina Faso, le Sénégal et l’Ouganda. Le groupe B sera également animé avec le Cameroun, le Togo, la Tunisie et la Zambie. Le groupe C : Nigeria, Afrique du Sud, Burundi et Botswana.

Publicité Lire la suite

On connaît la composition des trois groupes pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations féminine, la première de l’histoire à 12 pays. Le Maroc, hôte de cette CAN 2022 prévue du 2 au 23 juillet, sera donc en compagnie de trois équipes peu expérimentées dans cette compétition : le Burkina Faso, dont ce sera la première participation, l’Ouganda dont ce sera la seconde et le Sénégal dont ce sera la troisième.

Un choc Afrique du Sud – Nigeria dans le groupe C

Les groupes B et C s’annoncent beaucoup plus déséquilibrés, a priori. Dans le B, Camerounaises et Zambiennes seront favorites face aux revenantes tunisiennes et aux novices togolaises. Dans le C, un choc des titans opposera les Nigérianes et les Sud-Africaines. Burundaises et Botswanaises tenteront d’exister au milieu de cette rivalité anglophone.

Rappelons que les quatre demi-finalistes de cette édition seront directement qualifiés pour la prochaine Coupe du monde féminine, prévue du 20 juillet au 20 août 2023 en Australie et Nouvelle-Zélande.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne