Retour de Nicolas Dupuis à la tête de la sélection de Madagascar

Texte par : RFI Suivre

Victorien Andrianony, président par intérim de la Fédération malgache de football (FMF), a annoncé vendredi 29 juin la nomination du Nicolas Dupuis au poste de sélectionneur de l'équipe A de Madagascar. Il aura pour mission de qualifier les Baréa à la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Madagascar est placé dans le groupe E, qui comprend aussi le Ghana, l’Angola et la Centrafrique. Nicolas Dupuis avait obtenu une qualification historique pour la CAN 2019 et emmené les Malgaches en quarts de finale en Égypte. Ensuite, il n’avait pas réussi à qualifier l’équipe pour l’édition 2022 au Cameroun et avait été limogé au printemps 2021. Il avait été remplacé par Eric Rabesandratana.