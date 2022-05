Ligue 1: Le Bordeaux de M’Baye Niang proche de la relégation

Bordeaux se rapproche un peu plus de la relégation après sa défaite dimanche 1er mai contre Nice (1-0). Il reste trois journées à l’attaquant sénégalais M’Baye Niang pour éviter le naufrage aux Bordelais.

Bordeaux, avec sa plus mauvaise défense de Ligue 1, a fini par être rattrapé par ses immenses faiblesses à la 74e minute, quand l’international algérien Andy Delort, seul face au but, n’a pas gaspillé l’occasion de marquer un 13e but cette saison.

Pourtant, à la mi-temps, M’Baye Niang, titulaire, remplacé par Rémi Oudin à la 73e minute, se voulait rassurant. « On n’a pas pris de but, c’est le point positif, on essaye de défendre tous ensemble. On sait que si on veut remporter ce match, il faudra avant tout éviter de prendre des buts parce que cette équipe déroule », disait-il.

M’Baye Niang, trois buts et une passe décisive cette saison

Avant cette rencontre, l'international sénégalais s’était exprimé dans la presse sénégalaise, Record plus précisément, pour préciser que le groupe « travaille bien ». « Il reste aussi à croire à ce maintien-là. Il reste quelques matches, je suis convaincu que si l’équipe sort les griffes comme on dit au Sénégal, je pense qu’on peut réussir quelque chose de grandiose. Donc, il ne faut vraiment pas lâcher, il faut continuer à travailler », affirmait-il.

M’Baye Niang qui compte trois buts et une passe décisive, est arrivé en septembre 2021 à Bordeaux en provenance de Rennes, en tant que joker, pour tenter de « relancer » sa carrière, à 26 ans. En novembre dernier, un mois et demi après son arrivée au club, face au PSG, il avait inscrit son premier but avec les Girondins. M’Baye Niang n'avait pas joué pendant plus de cinq mois avant de rejoindre Bordeaux.

Aujourd’hui, alors que Bordeaux se rapproche un peu plus de la relégation, et l’international sénégalais (15 sélections, 4 buts) va-t-il sauver son club lors des trois dernières journées ? Bordeaux n’a pas saisi l'occasion de recoller au barragiste Saint-Etienne, qui a perdu à Rennes (2-0) samedi. Avec quatre points de retard sur les Verts, les Girondins, 19e, pourraient être relégués dès la prochaine journée s'ils perdent à Angers, que Saint-Etienne gagne à Nice et que Clermont ne perd pas contre Montpellier. Les Marine et blanc, qui veulent se maintenir en Ligue 1 pour leur 31e saison consécutive, n’ont plus de joker.

