CAN 2022 féminine : calendrier, classements et résultats

Les groupes pour la CAN 2022 féminine. © Courtesy of CAF

Texte par : David Kalfa Suivre 2 mn

La prochaine Coupe d’Afrique des nations féminine est prévue au Maroc du 2 au 23 juillet. Voici le calendrier, les résultats et les classements de cette CAN 2022, dont les demi-finalistes seront qualifiés pour la Coupe du monde 2023. Les horaires des matches sont en temps universel et heure marocaine.