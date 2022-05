Fifa: Enquête contre quatre officiels gabonais sur l’agressions d'enfants dans le foot

La Fédération internationale (Fifa) a annoncé mardi 3 mai avoir ouvert une enquête disciplinaire contre trois entraîneurs et un haut responsable du football gabonais, soupçonnés depuis fin 2021 de multiples agressions sexuelles de joueurs mineurs.

En décembre dernier, l'instance mondiale du foot avait d'abord entamé des investigations préliminaires contre Patrick Assoumou Eyi, entraîneur de l'équipe nationale des moins de 17 ans jusqu'en 2017, également au cœur d'une enquête pénale dans son pays.

Une affaire « très grave et inacceptable »

La chambre disciplinaire de la Fifa a étendu au monde entier la suspension provisoire infligée le 17 décembre par la Fédération gabonaise de football à Eyi, surnommé « Capello », et accusé d'avoir abusé de plusieurs centaines de jeunes garçons. Le président gabonais Ali Bongo Ondimba avait évoqué une affaire « très grave et inacceptable ». Il avait donné pour instruction « de saisir le ministre de la Justice pour l’ouverture d’une enquête judiciaire dans la communauté du football national pour des abus sexuels ayant été commis contre des enfants, garçons et filles », mais aussi « d’élargir l’enquête à toutes les fédérations sportives nationales » pour « éradiquer les potentiels prédateurs sexuels ».

La Fifa a aussi ouvert des procédures distinctes contre deux autres entraîneurs gabonais, Triphel Mabicka et Orphée Mickala, ainsi que le président de la Ligue de football de l'Estuaire, la province de la capitale Libreville, Serge Ahmed Mombo. Ces trois hommes sont bannis pour 90 jours de toute activité dans le football (administrative ou sportive), « au niveau national comme international », précise l'instance.

L'affaire au Gabon avait été révélée en décembre par le quotidien britannique The Guardian, qui citait des témoignages anonymes de victimes déclarées, selon lesquelles « Capello » décidait de maintenir ou non dans la sélection des moins de 17 ans des jeunes joueurs selon qu'ils cédaient ou pas à ses avances. Selon les mêmes témoignages, M. Eyi « fournissait » également des jeunes à d'autres « figures » du football national.

« Si ces allégations sont avérées, c'est une preuve supplémentaire que le football est constamment utilisé, à travers les ligues et les continents, comme un forum permettant aux agresseurs sexuels d'avoir accès aux joueurs et de s'attaquer à eux », avait commenté la Fédération internationale des footballeurs professionnels (FIFPRO).

Le football n'est pas le seul sport touché au Gabon. Martin Avera, connu sous le pseudonyme de « Maître Chacka », entraîneur de taekwondo, avait été arrêté le 29 décembre 2021 par la police gabonaise pour des « faits de pédophilie » présumés sur de « nombreuses victimes ».

