Maroc: le fédération dément le limogeage de Vahid Halilhodzic

Vahid Halilhodzic, le sélectionneur du Maroc, et son joueur Achraf Hakimi, le 25 janvier 2022 au stade Ahmadou-Ahidjo et Yaoundé. REUTERS - MOHAMED ABD EL GHANY

« En réponse aux informations relayées lundi 2 mai 2022 par quelques sites électroniques (...), la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) précise qu'aucune réunion n'a été tenue à ce jour entre le président de la FRMF et le sélectionneur national qui est toujours en congé à l'étranger », a indiqué mardi 3 mai la Fédération dans un communiqué. Sur fonds de désaccords du technicien bosnien avec plusieurs joueurs majeurs des Lions de l'Atlas, la Fédération marocaine de football (FRMF) a été contrainte de publier ce démenti. Malgré la qualification pour le Mondial 2022 au Qatar, le sélectionneur des Lions de l'Atlas a été critiqué au Maroc pour ses choix, comme sa décision de ne plus convoquer en équipe nationale la vedette de Chelsea Hakim Ziyech et le défenseur de l'Ajax Amsterdam Noussair Mazraoui, qui sont brouillés avec lui. Halilhodzic est attendu au Maroc dans le courant de la semaine, précise le communiqué. Lundi, le site spécialisé Les Lions de l'Atlas avait annoncé le « licenciement » du Franco-Bosnien par la FRMF et son possible remplacement par le Portugais André Villas-Boas. Le patron de la FRMF, Fouzi Lekjaa, a récemment fait savoir que les portes de l'équipe nationale restaient « ouvertes à tous les joueurs marocains, quels que soient les différends ». Le dirigeant a l'intention de discuter du sujet avec le sélectionneur dès son retour au Maroc. Au Qatar, le Maroc sera opposé à la Croatie, la Belgique et au Canada, dans le groupe F.