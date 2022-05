Éric Chelle est le nouveau sélectionneur du Mali

Éric Chelle est le nouveau sélectionneur du Mali. L'information a été officialisée samedi 7 mai par la Fédération malienne de football. L'ancien défenseur remplace Mohammed Magassouba, dont le contrat n'a pas été renouvelé après l'élimination des Aigles en barrages de la Coupe du monde contre la Tunisie. Eric Chelle, qui a fait toute sa carrière professionnelle en France, notamment à Valenciennes (2003-2008) et Lens (2008-2011), a été sélectionné à six reprises avec le Mali. Il a jusqu'ici entraîné notamment à Martigues. Le Mali doit débuter les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2023 le 4 juin contre le Congo. Les Aigles du Mali affronteront le Soudan du Sud quatre jours plus tard.