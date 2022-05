Guinée: Issiaga Sylla, le bonheur du côté du canal du Midi

Issiaga Sylla (g) lors d'une rencontre de Ligue 2 face à Niort, le 25 avril 2022. AFP - VALENTINE CHAPUIS

Texte par : Farid Achache Suivre 2 mn

Après plusieurs semaines passées entre l’infirmerie et le banc avec Toulouse, à cause d’une blessure contractée lors de la CAN en janvier 2022 au Cameroun, le latéral gauche a retrouvé la forme en fin de saison. Aujourd’hui, Issiaga Sylla est champion de France de Ligue 2 et il retrouvera l’élite en août prochain.