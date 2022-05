CAN 2023 – Qualifications: Sao Tomé et Principe veut contester sa mise à l’écart

La Fédération santoméenne de football (FSF) veut contester sa mise à l’écart des qualifications pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN 2023) au profit de Maurice, repêchée dans le groupe A. « Comme [la FSF] n'est pas d'accord avec la décision, elle demandera immédiatement les raisons de celle-ci afin de déposer un recours auprès de la FIFA et de la CAF », indique-t-elle sur sa page Facebook. La Fédération mauricienne a annoncé le 15 mai que son équipe nationale, éliminée par celle de Sao Tomé et Principe en tour préliminaire (0-1, puis 3-3), a été repêchée suite à une décision de la Confédération africaine de football (CAF) concernant l’éligibilité du joueur de Sao Tomé et Principe, Luis Leal. Ce dernier n’aurait pas respecté le protocole anti-Covid.