Seko Fofana: «Ça me tenait à cœur de gagner le Prix Marc-Vivien Foé»

Entretien

Seko Fofana est le deuxième Lensois après le Congolais Gaël Kakuta et le quatrième Ivoirien après Gervinho, Jean Michaël Seri et Nicolas Pépé à être élu meilleur joueur africain du Championnat de France de football. Pour RFI, il évoque sa fierté d’avoir remporté le Prix Marc-Vivien Foé 2022. Entretien.

Publicité Lire la suite

RFI : Seko Fofana, que représente pour vous ce titre de meilleur joueur africain de Ligue 1 ?

Seko Fofana : Une fierté, beaucoup de reconnaissance. Et puis, comme je l’ai expliqué au sein du club, ça me tenait à cœur de gagner ce trophée parce que c’est le Prix Marc-Vivien Foé et ça me rappelle énormément de choses. La première fois que je suis allé dans un stade, c’était quand j’étais jeune, avec mon papa. Il m’a emmené voir l’équipe de France jouer face à la Turquie. Et le même jour, on apprenait cette triste nouvelle. Donc, quand j’ai vu que j’étais parmi les finalistes, ça me tenait à cœur de gagner ce trophée et c’est ce qui est arrivé.

Marc-Vivien Foé a été un milieu de terrain emblématique du RC Lens. Que représentait-il en tant que joueur, selon vous ?

Je ne l’ai pas forcément bien connu parce que j’étais trop jeune pour comprendre énormément de choses. Je suivais des joueurs comme Thierry Henry. Ce qui m’a marqué, c’est l’impact qu’a eu sa disparition. C’est là que j’ai compris à quel point il était quelqu’un de très aimé dans le football et qu’il avait énormément de qualités. Plus tard, j’ai regardé quelques vidéos de lui. Ça m’a marqué quand même.

Au classement, vous devancez le Malien Hamari Traoré et le Marocain Nayef Aguerd, deux joueurs du Stade rennais. Que pensez-vous de vos dauphins ?

Ce sont deux joueurs que je trouve très forts. Hamari Traoré fait une très belle saison et il mérite aussi ce Prix. J’ai eu la chance d’être récompensé. C’est une fierté. Et je sais que ça n’a pas dû être un choix facile pour ceux qui ont voté. [...]

A titre individuel et sur un plan personnel, est-ce votre meilleure saison ?

Je pense que oui. Parce qu’en termes de statistiques j’ai par exemple marqué beaucoup de buts. Après, en ce qui concerne mes performances, il y en a eu des très bonnes par le passé. J’en avais réussi aussi à l’Udinese, en Italie. C’était peut-être un peu moins médiatisé. Mais on va dire que c’est ma meilleure saison.

Vous avez 27 ans, vous êtes capitaine d’un club majeur… Avez-vous atteint une certaine forme de maturité, cette saison ? Ou l’aviez-vous déjà avant, cette forme de maturité ?

Je pense que je l’avais déjà. Mais, désormais, j’ai plus de responsabilités. C’est pour ça que cet aspect-là ressort beaucoup. Je suis quelqu’un qui aime bien se remettre en question à tout moment, qui se pose les vraies bonnes questions et qui essaie de toujours être meilleur. Mais ça me va très bien d’être comme je suis aujourd’hui.

Vous succédez au palmarès à votre coéquipier Gaël Kakuta. Est-ce que ça a une saveur particulière ?

On sait ce que Gaël représente. C’est un joueur incroyable. Il voit les choses avant tout le monde. Il me disait que j’allais remporter ce trophée (il sourit). J’ai eu raison de lui faire confiance. Je passe derrière Gaël qui a fait une saison incroyable, l’année dernière. Là, il a eu quelques pépins physiques et c’est un peu plus compliqué pour lui. Mais c’est grâce à des joueurs comme lui qu’on arrive à gagner des trophées.

Vous êtes également le quatrième ivoirien après Gervinho, Jean Michaël Seri et Nicolas Pépé à remporter ce trophée. Est-ce une fierté supplémentaire ?

Bien sûr. Quand un Ivoirien gagne, c’est sûr que ça donne énormément de fierté à notre pays. Et puis, ce sont des joueurs avec de grandes qualités, qui ont mérité ce trophée. Gervinho qui le gagne deux fois, c’est un plaisir de lui succéder. Et Nicolas Pépé aussi avec lequel je suis un peu plus souvent, quand je suis en sélection. C’est une fierté.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne