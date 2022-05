Jean-Louis Gasset est le nouveau sélectionneur de la Côte d’Ivoire

Jean-Louis Gasset, alors entraîneur de Saint-Etienne, en conférence de presse à L'Etrat près de Saint-Etienne, le 21 mai 2019 AFP/Archives

Texte par : Farid Achache Suivre 1 mn

Jean-Louis Gasset, 68 ans, a été choisi pour diriger l’équipe nationale de Côte d’Ivoire. Le technicien français aura la tâche d’emmener le plus loin possible les Eléphants lors de la CAN 2023 à domicile.