Riyad Mahrez égale le record de Drogba comme africain le plus titré de la Premier League

Riyad Mahrez. REUTERS - PHIL NOBLE

Texte par : RFI

L’international algérien Riyad Mahrez, sacré champion d’Angleterre pour la 4e fois de sa carrière suite à la victoire de Manchester City contre Aston Villa (3-2) a égalé le record de Didier Drogba comme l’Africain le plus titré de l’histoire de la Premier League. Le Fennec, lainqueur de la CAN en 2019, a remporté un sacre avec Leicester en 2016 et 3 avec Manchester City en 2019, 2021 et 2022.