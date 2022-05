Le Kenya et le Zimbabwe exclus des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023

Le Kenya et le Zimbabwe ont été exclus des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2023, n'ayant « pas réussi à faire annuler leurs suspensions par la FIFA », a annoncé la Confédération africaine de football(CAF). La FIFA avait suspendu les deux fédérations le 24 février en raison de « l'ingérence du gouvernement ». « En conséquence de n'avoir pas réussi à faire annuler leurs suspensions par la FIFA, la CAF a confirmé que le Kenya et le Zimbabwe ne participeront pas aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 », lit-on dans le communiqué de la CAF. Les qualifications débuteront le premier jour de juin 2022. Le Kenya avait été tiré au sort dans le groupe C avec le Burundi, le Cameroun et la Namibie tandis que le Zimbabwe était dans le groupe K avec le Libéria, le Maroc et l'Afrique du Sud.