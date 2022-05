Ligue des champions: Walid Regragui, le Wydad Casablanca lui va si bien

À la tête du Wydad depuis août 2021, Walid Regragui, ancien international marocain, va vivre une finale de C1 face au Al Ahly, tenant du titre et monstre du foot africain, le 30 mai. Depuis son arrivée au Maroc en 2015, Walid Regragui montre qu’il est devenu un des meilleurs entraîneurs du royaume chérifien.

En finale de la Ligue des champions, le Wydad Casablanca va devoir affronter une légende du foot africain : Al Ahly. Le club égyptien, déjà vainqueur de la Ligue des champions de la CAF en 2020 et 2021 (dix sacres au total, record absolu), est favori à sa propre succession.

Ce sera le dernier gros morceau d’une saison réussie pour l'ancien défenseur international marocian Walid Regragui, devenu coach, à la tête du Wydad depuis août 2021, en remplacement du Tunisien Faouzi Benzarti. Deux mois plus tôt, le Wydad, l'un des clubs marocains les plus titrés, a trébuché en demi-finale de la Ligue des champions africaine face aux Sud-Africains des Kaizer Chiefs (0-0; 0-1), avant de décrocher à la mi-juillet le titre de champion du Maroc, le 21e de l'histoire du WAC.

Les hommes de Walid Regragui, qui sortent d’une double confrontation bien maîtrisée face aux Angolais de Petro (1-3, 1-1), savent qu’un plus grand défi les attend. Mais il semble qu’avec Walid Regragui, rien n’est impossible.

Premier en championnat du Maroc, le WAC s'était qualifié pour les 1/4 de finale de la compétition en battant deux fois de suite le Zamalek. Le Wydad de Casablanca est devenu la première équipe marocaine à vaincre le Zamalek au Caire. « C’est une victoire méritée pour le Wydad qui a réalisé un exploit en battant, au Caire, le Zamalek qui compte dans ses rangs de très bons joueurs », avait déclaré Regragui en conférence de presse d’après-match. « Nous avons imposé notre style de jeu et réussi à empêcher les joueurs égyptiens d’atteindre le but wydadi en fermant les espaces », avait-il ajouté.

À son arrivée au club, Walid Regragui s’était exprimé dans une vidéo publiée par le club marocain : « Merci de m'accueillir dans la famille du Wydad, j'espère qu'ensemble on gagnera beaucoup de titres, j'espère vous rendre heureux. » L'ancien international de 46 ans avait auparavant entraîné, durant cinq ans, le FUS Rabat, 9e au classement de la première division marocaine, avant de coacher pour quelques mois en 2020 le club qatari Al Duhail.

« Partir au Maroc n'a pas été un risque, mais une chance », racontait Walid Regragui dans les colonnes du Parisien en 2015. Ancien pro (Toulouse, AC Ajaccio, Santander, Dijon, Grenoble), Walid Regragui avait remporté son premier trophée de technicien avec la Coupe du trône (l'équivalent de la Coupe de France).

Après l'arrêt de sa carrière de joueur en 2012 à Fleury-Mérogis en banlieue parisienne (Division d’Honneur), tout est allé très vite pour lui. « À mon départ de Fleury, j'avais dans l'idée de donner un coup de main à un club amateur du coin, explique Walid Regragui au Parisien. Mais je n'en ai pas eu l'opportunité. J'avais des contacts avec la Fédération marocaine donc je savais aussi que j'étais susceptible de partir à tout moment. »

Entre septembre 2012 et octobre 2013, l'homme aux 52 sélections avait intégré le staff de la sélection comme adjoint de Rachid Taoussi. « Je suis honnête : en L1 ou L2 en France, je sais que je n'existe pas et je n'existerai pas. Et il faut être aussi lucide, c'est difficile pour un entraîneur maghrébin d'avoir une place sur un banc pro... », avouait Walid Regragui, finaliste et élu meilleur défenseur de la CAN en 2004 en Tunisie.

Walid Regragui peut, peut-être, se raccrocher à un signe du destin : en 2017, son équipe avait décroché la deuxième C1 de son histoire face au Al Ahly.

