CHAN 2023 : Calendrier et résultats des qualifications

- © Courtesy of CAF

Texte par : David Kalfa

Le septième Championnat d’Afrique des nations (CHAN 2023) aura lieu du 8 janvier au 5 février 2023 en Algérie. Ce CHAN 2023, décalé d’un an à cause du Covid-19, opposera 18 équipes, une grande première, avec trois groupes de quatre et deux groupes de trois. En attendant la phase finale, voici le calendrier des éliminatoires de cette coupe d’Afrique réservée aux joueurs locaux.